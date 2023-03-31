Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Трампу

«Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу», - сказано в сообщении телеканала.

По данным газеты The New York Times, в ближайшее время прокурор потребует от бывшего главы Белого дома явиться в суд для предъявления обвинений.

В суде слушается дело о связи бывшего президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о романе с политиком.

Трамп отрицает связь с Дэниэлс. Он считает, что преследование связано с его намерением баллотироваться на выборах в 2024 году.

В случае переизбрания Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине, передает НСН.

