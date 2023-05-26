Трамп назвал начало кампании Рона Десантиса неудачным
26 мая 202303:30
У губернатора Флориды Рона Десантиса состоялся неудачный запуск предвыборной кампании, сообщил в эфире NewsNation бывший глава государства Дональд Трамп.
«Я думаю, у него было тяжелое начало», — отреагировал политик на запуск кампании Десантиса в Twitter Spaces, где во время эфира были технические неполадки.
Также Трамп отметил, что является более популярным у избирателей республиканцев, в отличие от своего конкурента.
Ранее Трампу предсказали президентское кресло в случае честных выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru