Трамп назвал начало кампании Рона Десантиса неудачным

«Я думаю, у него было тяжелое начало», — отреагировал политик на запуск кампании Десантиса в Twitter Spaces, где во время эфира были технические неполадки.

Также Трамп отметил, что является более популярным у избирателей республиканцев, в отличие от своего конкурента.

Ранее Трампу предсказали президентское кресло в случае честных выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

