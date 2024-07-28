Трамп назвал Харрис оппонентом с низким IQ

Политик назвал ее персоной с низким IQ. «Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», — заявил бывший американский лидер, подразумевая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Ранее вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

