Трамп назвал Харрис оппонентом с низким IQ

Экс-президент США Дональд Трамп публично раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах, действующего вице-президента Камалу Харрис, сообщает РИА Новости.

Трамп обошел Харрис по опросам в колеблющихся штатах

Политик назвал ее персоной с низким IQ. «Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», — заявил бывший американский лидер, подразумевая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Ранее вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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