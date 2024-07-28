Трамп назвал Харрис оппонентом с низким IQ
28 июля 202404:32
Экс-президент США Дональд Трамп публично раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах, действующего вице-президента Камалу Харрис, сообщает РИА Новости.
Политик назвал ее персоной с низким IQ. «Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», — заявил бывший американский лидер, подразумевая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
Ранее вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru