Трамп: США катятся к чертям

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство страны, заявив, что Соединенные Штаты «катятся к чертям». Об этом бывший глава государства рассказал в интервью Newsmax.

Трамп считает, что не допустил бы кризиса в отношениях РФ и Украины

«Все очень просто: наша страна катится к чертям, а у нас (администрации Трампа - НСН) все было отлично», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему экс-президент может продолжать политическую работу.

Как отметил бывший лидер США, нынешний президент Джо Байден нанес стране огромный ущерб. На ситуацию в США повлияли в том числе инфляция, сложности из-за пандемии, неудачи вооруженных сил. Трамп считает, что «страны не будет», если в Соединенных Штатах сохранится нынешнее положение.

Ранее Трамп на митинге заявил, что его сторонники-республиканцы намерены получить контроль над Палатой представителей, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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