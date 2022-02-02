Трамп: США катятся к чертям

«Все очень просто: наша страна катится к чертям, а у нас (администрации Трампа - НСН) все было отлично», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему экс-президент может продолжать политическую работу.

Как отметил бывший лидер США, нынешний президент Джо Байден нанес стране огромный ущерб. На ситуацию в США повлияли в том числе инфляция, сложности из-за пандемии, неудачи вооруженных сил. Трамп считает, что «страны не будет», если в Соединенных Штатах сохранится нынешнее положение.

Ранее Трамп на митинге заявил, что его сторонники-республиканцы намерены получить контроль над Палатой представителей, пишет РИА ФАН.

