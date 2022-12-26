Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Экс-глава США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал членов Демократической партии радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, сообщает «РЕН ТВ».

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Кроме того, бывший президент назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена умственно отсталым. «Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», – заявил Трамп.

Он также обозвал Минюст США «министерством несправедливости».

Ранее бывший президент заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах 2024 года с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПрезидент СШАДональд ТрампДжо Байден
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