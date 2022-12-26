Трамп назвал Байдена умственно отсталым
Экс-глава США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал членов Демократической партии радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, сообщает «РЕН ТВ».
Кроме того, бывший президент назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена умственно отсталым. «Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», – заявил Трамп.
Он также обозвал Минюст США «министерством несправедливости».
Ранее бывший президент заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах 2024 года с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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