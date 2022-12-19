Конгрессмен: Трампа могут привлечь к уголовной ответственности
Конгрессмен Адам Шифф, расследующий в составе специального комитета Конгресса штурм Капитолия, сообщил, что видит основания предъявить уголовные обвинения бывшему лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщает CNN.
19 декабря комитет проведет одно из своих последних заседаний, на котором будет принято решение о передаче выводов расследования в министерство юстиции с рекомендацией привлечь Трампа к ответственности как минимум по трем статьям.
Парламентарий считает, что Трамп нарушил закон, когда пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, а также требовал от официальных лиц найти «несуществующие» голоса в свою поддержку. Кроме того Шифф отметил, что бывший президент натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу».
Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции в коррумпированности. Политик выразил сомнение, что назначенному в ноябре специальному прокурору Джеку Смиту будет позволено заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, как считает Трамп, произошли из-за «коррумпированных выборов 2020 года», где победил Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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