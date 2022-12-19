Конгрессмен: Трампа могут привлечь к уголовной ответственности

19 декабря комитет проведет одно из своих последних заседаний, на котором будет принято решение о передаче выводов расследования в министерство юстиции с рекомендацией привлечь Трампа к ответственности как минимум по трем статьям.

Парламентарий считает, что Трамп нарушил закон, когда пытался вмешаться в утверждение конгрессом победы своего конкурента Джо Байдена, а также требовал от официальных лиц найти «несуществующие» голоса в свою поддержку. Кроме того Шифф отметил, что бывший президент натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу».

Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции в коррумпированности. Политик выразил сомнение, что назначенному в ноябре специальному прокурору Джеку Смиту будет позволено заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, как считает Трамп, произошли из-за «коррумпированных выборов 2020 года», где победил Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

