Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США
Бывший американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social пообещал, что в случае победы на выборах президента решит проблемы, появившиеся из-за коррупции в администрации Джо Байдена.
«Я назначу настоящего спецпрокурора, чтобы он занялся самым коррумпированным президентом в истории США – Джо Байденом», — заявил политик.
Он отметил, что в нарушениях закона участвовала вся семья Байдена, члены которой привели страны к «разрушению выборов, границ и самой страны».
Также трамп отметил, что после победы на выборах 2024 года решит конфликт вокруг Украины, сделает США энергетически независимыми, возьмет под контроль ситуацию на границе с Мексикой.
Ранее Трамп заявил, что победит на президентских выборах 2024 года и выгонит Джо Байдена из Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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