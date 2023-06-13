Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США

«Я назначу настоящего спецпрокурора, чтобы он занялся самым коррумпированным президентом в истории США – Джо Байденом», — заявил политик.

Он отметил, что в нарушениях закона участвовала вся семья Байдена, члены которой привели страны к «разрушению выборов, границ и самой страны».

Также трамп отметил, что после победы на выборах 2024 года решит конфликт вокруг Украины, сделает США энергетически независимыми, возьмет под контроль ситуацию на границе с Мексикой.

Ранее Трамп заявил, что победит на президентских выборах 2024 года и выгонит Джо Байдена из Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

