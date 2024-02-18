Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю страны

«Он человек с очень низким IQ, наш президент. Я готов поспорить, что среди всех президентов – а у нас их было много – Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время», — заявил политик.

Он отметил, что считает Байдена «некомпетентным для своей должности» лицом, которое «не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».

Также Трамп заявил, что действующего президента Джо Байдена контролируют фашисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

