Трамп назвал Байдена президентом с самым низким IQ за всю историю страны
Бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган, заявил, что действующий президент Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за всю историю страны.
«Он человек с очень низким IQ, наш президент. Я готов поспорить, что среди всех президентов – а у нас их было много – Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время», — заявил политик.
Он отметил, что считает Байдена «некомпетентным для своей должности» лицом, которое «не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений».
Также Трамп заявил, что действующего президента Джо Байдена контролируют фашисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru