Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом

Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул главу Белого дома Джо Байдена в попытке переложить ответственность за спешный вывод американских войск из Афганистана. Политик опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social.

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Трамп назвал нынешнее руководство США «идиотами, разрушающими страну».

«Во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом», - написал он.

В Совете национальной безопасности США обнародовали доклад с критикой в адрес бывшего президента. Авторы обвинили администрацию Трампа в отсутствии четкого плана эвакуации американского контингента из Афганистана.

Экс-президенту США 4 апреля предъявили обвинения в фальсификации деловых документов. Следующее заседание пройдет 4 декабря 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:СШАДональд ТрампДжо Байден

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