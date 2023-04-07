Трамп назвал Байдена безнадежным идиотом
Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул главу Белого дома Джо Байдена в попытке переложить ответственность за спешный вывод американских войск из Афганистана. Политик опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social.
Трамп назвал нынешнее руководство США «идиотами, разрушающими страну».
«Во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом», - написал он.
В Совете национальной безопасности США обнародовали доклад с критикой в адрес бывшего президента. Авторы обвинили администрацию Трампа в отсутствии четкого плана эвакуации американского контингента из Афганистана.
Экс-президенту США 4 апреля предъявили обвинения в фальсификации деловых документов. Следующее заседание пройдет 4 декабря 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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