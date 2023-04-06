CNN: американцы не хотят видеть Байдена президентом
Большинство граждан США против переизбрания президента Джо Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 6 апреля телеканалом CNN.
Рейтинг главы Белого дома в марте снизился до 42%. В январе уровень одобрения держался на отметке 45%.
Негативно о деятельности Байдена на президентском посту высказались 57% респондентов. Это на 2% больше, чем в начале года.
Наименее популярен глава Белого дома среди граждан США младше 35 лет.
Бывший президент Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в провоцировании новой мировой войны и ослаблении роли доллара в мире, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить
- СМИ: «Москвич 6» начнут продавать в сентябре
- СМИ: Боррель отправится в Пекин на следующей неделе
- Baza: Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Екатеринбурга
- Активисты попросили признать террористической организацию НРА
- Минпросвещения: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»
- В Киеве объяснили невозможность проведения российско-украинских переговоров
- CNN: американцы не хотят видеть Байдена президентом
- Госдума хочет запретить жидкости для вейпов
- СМИ: США, ФРГ и Венгрия против создания дорожной карты по вступлению Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru