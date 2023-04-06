CNN: американцы не хотят видеть Байдена президентом

Рейтинг главы Белого дома в марте снизился до 42%. В январе уровень одобрения держался на отметке 45%.

Негативно о деятельности Байдена на президентском посту высказались 57% респондентов. Это на 2% больше, чем в начале года.

Наименее популярен глава Белого дома среди граждан США младше 35 лет.

Бывший президент Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в провоцировании новой мировой войны и ослаблении роли доллара в мире, пишет «Радиоточка НСН».

