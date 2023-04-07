Трампа обвинили в спешном выводе войск из Афганистана
Действия Дональда Трампа на посту президента привели к серьезным проблемам при выводе войск США из Афганистана в 2021 году, пишет Associated Press со ссылкой на доклад Совета национальной безопасности.
В документе сказано, что президент Джо Байден был «значительно ограничен» в вариантах при выводе войск.
Вину в Совете нацбезопасности возложили на Трампа. На посту главы государства он создал неблагоприятные условия для вывода американских подразделений, отмечается в докладе.
Авторы указали на слишком оптимистичные оценки готовности афганской армии к борьбе с движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Стремительное наступление боевиков привело к спешной эвакуации американского контингента, подчеркнули авторы документа.
Трампу 4 апреля выдвинули обвинения в фальсификации документов. Политика подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе.
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Названы самые популярные направления отдыха на майские праздники
- В Госдепе назвали сроки вступления Швеции в НАТО
- Трампа обвинили в спешном выводе войск из Афганистана
- СМИ: в арабских общинах Израиля вспыхнули беспорядки
- Ученые США рассчитали продолжительность жизни людей к 2060 году
- Армия Израиля наносит удары по сектору Газа
- Мишустин: кабмин обсудит упрощение получения гражданства РФ
- Доля китайских автомобилей на рынке РФ увеличилась более чем в два раза
- В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
- Вучич усомнился в способности Сербии сохранить нейтралитет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru