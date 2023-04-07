Трампа обвинили в спешном выводе войск из Афганистана

Действия Дональда Трампа на посту президента привели к серьезным проблемам при выводе войск США из Афганистана в 2021 году, пишет Associated Press со ссылкой на доклад Совета национальной безопасности.

Трамп заявил, что юристы не видят перспектив возбужденного против него дела

В документе сказано, что президент Джо Байден был «значительно ограничен» в вариантах при выводе войск.

Вину в Совете нацбезопасности возложили на Трампа. На посту главы государства он создал неблагоприятные условия для вывода американских подразделений, отмечается в докладе.

Авторы указали на слишком оптимистичные оценки готовности афганской армии к борьбе с движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Стремительное наступление боевиков привело к спешной эвакуации американского контингента, подчеркнули авторы документа.

Трампу 4 апреля выдвинули обвинения в фальсификации документов. Политика подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание об их романе.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСШАДональд Трамп

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