Вам дресс-код или жизни спасать?

Дисциплинарное взыскание наложили на медсестру инфекционного госпиталя в Туле после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх купальника. Фото, сделанное в больничной палате, попало в интернет, после чего на медработницу обрушилась нежданная слава. В свое оправдание она объяснила, что в защитном костюме работать очень жарко, оттого и попыталась обойтись минимальной «экипировкой». Подчеркнем, медсестра, работающая с коронавирусными больными, получила взыскание не за плохую работу, а за то, что хоть как-то попыталась облегчить условия этой работы.

Разумеется, тут же нашлись хейтеры-моралисты, подвергшие медсестру поруганию за недостойный высокого звания российского медика наряд. Однако в ее поддержку выступило множество туляков, написавших в интернете слова благодарности медикам, которые работают в очень непростых условиях, отмечая, что осуждать за то, что работа тяжелая и медикам жарко – последнее дело. Один из интернет-пользователей рассказал, что только на днях выписался из больницы после перенесенного коронавируса, и видел, «как тяжело работать медикам в глухих защитных костюмах». В преддверие летней жары властям «не мешало бы подумать каким образом максимально облегчить в жару их героический труд», прежде чем наказывать, - написал автор поста.

За «медсестру в бикини» вступился и сенатор. Владимир Круглый заявил РБК, что серьезные санкции к ней применять не стоит. «Ну, надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит», - сказал сенатор, хотя и счел ее поступок неэтичным. На это же обратил внимание и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Но и он, указав на то, что девушка должна была выбрать другую одежду для работы, а состояние пациентов не располагает «к эстетическому созерцанию молодого, стройного тела», призвал не осуждать ее, а подумать, как сделать спецодежду более удобной.

Этические вопросы куда в большей степени, чем к «медсестре в бикини», возникают к тому, кто фотографию сделал и опубликовал. Снимок сделан явно с больничной койки в палате, где медсестра исполняла свой профессиональный долг, в том числе и по отношению к автору снимка. Который так «отблагодарил» за оказанную ему помощь. Впрочем, и руководство больницы могло бы тщательнее всё взвесить, прежде чем применять меры дисциплинарного воздействия, наказывая, как частенько бывает, не тех и не за то.

Вся эта история напомнила вопрос частных извозчиков из «лихих 90-х»: вам «шашечки» или ехать?

Вам дресс-код или жизни спасать?

