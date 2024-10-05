Гадалка из Нью-Йорка предсказала победу Трампа на выборах президента США

Женщина предсказывает будущее по картам. Отвечая на вопрос журналиста агентства о победителе грядущих выборов, Анна заявила, что победу одержит Трамп. При этом гадалка указала, что карта «показывает только то, за кого голосуют люди, кого они предпочитают», и не показывает причину этого.

«Страной будет руководить мужчина и что много людей недовольны тем, что женщина (вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис. - НСН) проиграла», – рассказала Анна.

Выборы президента США пройдут 5 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

