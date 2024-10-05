Гадалка из Нью-Йорка предсказала победу Трампа на выборах президента США
Гадалка из нью-йоркского района Брайтон-Бич Анна предсказала победу экс-президента США, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина предсказывает будущее по картам. Отвечая на вопрос журналиста агентства о победителе грядущих выборов, Анна заявила, что победу одержит Трамп. При этом гадалка указала, что карта «показывает только то, за кого голосуют люди, кого они предпочитают», и не показывает причину этого.
«Страной будет руководить мужчина и что много людей недовольны тем, что женщина (вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис. - НСН) проиграла», – рассказала Анна.
Выборы президента США пройдут 5 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru