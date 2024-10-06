Маск поддержал Трампа на предвыборном мероприятии

Израиль нанес новые удары по целям движения «Хезболла» в районе Бейрута НАТО собирается сформировать еще 49 боеспособных бригад и довести их общую численность до 131 Премьер-министр Словакии Фицо сообщил, что может посетить Москву в 2025 году Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов предложил перезапустить Свердловский рок-клуб Главный тренер «Пари НН» Саша Илич уволен с занимаемой должности