Маск поддержал Трампа на предвыборном мероприятии

Американский миллиардер Илон Маск вышел поддержать экс-президента Дональда Трампа на предвыборном мероприятии, сообщает РИА Новости.

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Оно проходит в Батлере. Там в июле на Трампа было совершено покушение. В этот раз безопасность мероприятия существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы. Бизнесмен заявил, что «Трамп должен победить». По его словам, демократы хотят ограничить свободу слова.

Ранее гадалка из Нью-Йорка предсказала победу Трампа на выборах президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампИлон Маск

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