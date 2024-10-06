Маск поддержал Трампа на предвыборном мероприятии
6 октября 202403:02
Американский миллиардер Илон Маск вышел поддержать экс-президента Дональда Трампа на предвыборном мероприятии, сообщает РИА Новости.
Оно проходит в Батлере. Там в июле на Трампа было совершено покушение. В этот раз безопасность мероприятия существенно усилена, на крышах за обстановкой следят снайперы. Бизнесмен заявил, что «Трамп должен победить». По его словам, демократы хотят ограничить свободу слова.
Ранее гадалка из Нью-Йорка предсказала победу Трампа на выборах президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru