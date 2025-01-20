Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт вокруг Украины

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне в канун инаугурации пообещал завершить конфликт вокруг Украины и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.

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Также он пообещал «остановить хаос на Ближнем Востоке» и сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств.

Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд Трамп

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