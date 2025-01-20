Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт вокруг Украины

Также он пообещал «остановить хаос на Ближнем Востоке» и сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств.

Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

