Трамп на митинге в канун инаугурации пообещал закончить конфликт вокруг Украины
20 января 202503:01
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне в канун инаугурации пообещал завершить конфликт вокруг Украины и приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны.
Также он пообещал «остановить хаос на Ближнем Востоке» и сосредоточить усилия на защите границ страны и ее интересах, а не других государств.
Ранее стало известно, что Байден убеждал Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru