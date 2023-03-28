Трамп может вернуться в Twitter
28 марта 202306:02
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп сообщил Fox News, что будет готов однажды обсудить возможность своего возвращения в соцсеть Twitter.
«Однако я люблю Truth. Я считаю ее невероятной», — сказал бывший президент.
Twitter заблокировал Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Ранее YouTube восстановил аккаунта экс-президента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru