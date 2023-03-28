Трамп может вернуться в Twitter

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп сообщил Fox News, что будет готов однажды обсудить возможность своего возвращения в соцсеть Twitter.

Аккаунты Трампа разблокировали в Facebook* и Instagram*

«Однако я люблю Truth. Я считаю ее невероятной», — сказал бывший президент.

Twitter заблокировал Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее YouTube восстановил аккаунта экс-президента.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАСоцсетиTwitterДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры