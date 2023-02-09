Аккаунты Трампа разблокировали в Facebook* и Instagram*

После двух лет блокировки компания Meta* (организация признана экстремистской в России) восстановила аккаунты бывшего президента США в Facebook* и Instagram* (заблокированные в России социальные сети, принадлежащие компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

О восстановлении аккаунтов американского политика сообщил представитель Meta* Энди Стоун.

Блокировка была связана с планами Трампа идти на президентские выборы 2024 года, заявил он. О планах восстановить аккаунты политика стало известно в январе.

Ранее бывший глава Белого дома заявил, что не собирается возвращаться в Twitter (заблокированная на территории России соцсеть). Свое решение он объяснил проблемами интернет-площадки, передает НСН.

