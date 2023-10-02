Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - говорится в постановлении суда.

Иск против экс-президента подал республиканец Джон Кастро. По его мнению, Трамп является «бунтовщиком и мятежником», поэтому его нельзя допускать до работы на выборных должностях.

В интервью телеканалу CBS спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом на выборах. Парламентарий убежден, что экс-президент вернется в кресло главы Белого дома.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

