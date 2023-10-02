Верховный суд США отказался запрещать Трампу участвовать в выборах
Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать требование запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, пишет РИА Новости.
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - говорится в постановлении суда.
Иск против экс-президента подал республиканец Джон Кастро. По его мнению, Трамп является «бунтовщиком и мятежником», поэтому его нельзя допускать до работы на выборных должностях.
В интервью телеканалу CBS спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом на выборах. Парламентарий убежден, что экс-президент вернется в кресло главы Белого дома.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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