Трамп: Конгрессмены пытаются помешать баллотироваться на следующих выборах

Политик заявил, что конгрессмены пытаются помешать ему баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Он отметил, что согласно опросам, лидирует с большим отрывом как от республиканцев, так и от демократов, а потому ему хотят помешать.

Бывший американский лидер указал, что демократы во главе с президентом Джо Байденом не могут побороть «рекордную инфляцию, заоблачные цены на газ и энергетическую зависимость от противников США».

Ранее Трамп заявил, что действующая администрация США не знает, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным.

