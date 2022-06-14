Трамп: Конгрессмены пытаются помешать баллотироваться на следующих выборах

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп высказал обвинения в адрес комитета палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия, сообщает «РЕН ТВ».

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Политик заявил, что конгрессмены пытаются помешать ему баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Он отметил, что согласно опросам, лидирует с большим отрывом как от республиканцев, так и от демократов, а потому ему хотят помешать.

Бывший американский лидер указал, что демократы во главе с президентом Джо Байденом не могут побороть «рекордную инфляцию, заоблачные цены на газ и энергетическую зависимость от противников США».

Ранее Трамп заявил, что действующая администрация США не знает, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДональд Трамп
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