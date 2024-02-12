Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой
Техас удваивает усилия по установке ограждений вдоль границы штата с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, будет установлено больше колючей проволоки, а также увеличится присутствие сил национальной гвардии. Об этом заявил губернатор штата Грег Эббот на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что усилия властей Техаса по пресечению незаконного въезда увеличиваются. По словам Эббота, нелегальная миграция снижается в Техасе, тогда как в Калифорнии и Аризоне, напротив, растет.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН заявлял, что возникшая ситуация на границе Техаса и Мексики не приведет к внутреннему конфликту в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru