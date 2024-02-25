Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне, что устроит крупнейшую за всю историю страны депортацию мигрантов, если победит на президентских выборах.

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«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — заявил политик.

Он считает, что незаконная миграция – это угроза для США.

Ранее Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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