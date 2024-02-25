Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов
25 февраля 202401:01
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне, что устроит крупнейшую за всю историю страны депортацию мигрантов, если победит на президентских выборах.
«Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора», — заявил политик.
Он считает, что незаконная миграция – это угроза для США.
Ранее Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нуланд: Нынешняя Россия не устраивает США
- В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности
- Слуцкий: саммит G7 не приблизил разрешения конфликта вокруг Украины
- Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов
- AC/DC переиздадут полный каталог на виниле в честь своего 50-летия
- За год новостройки в центре Москвы подорожали на 8,5 %
- Хованский и Моргенштерн подрались на сцене в Сербии
- Мизулина спела песню «Вахтерам» Бумбокса вместе с тюменскими курсантами
- Покинувший РФ актер Смольянинов выступил в кафе Риги за 50 тысяч рублей
- Дмитрий Тарасов сообщил о серьезных проблемах со спиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru