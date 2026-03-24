СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на консультациях с президентом США Дональдом Трампом призывал продолжить военную кампанию против Ирана, считая ее возможностью изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе нескольких разговоров на прошлой неделе саудовский принц настаивал на более жестком курсе в отношении Тегерана и указывал на необходимость смены линии иранского руководства. Он также утверждал, что Иран представляет долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.
Источники сообщили, что Мухаммед бин Салман рассматривает совместные действия США и Израиля как «исторический шанс» для переустройства региона.
Военная эскалация началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке. На фоне конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. Через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Страховые компании уже начали повышать тарифы и пересматривать условия покрытия рисков, передает «Радиоточка НСН».
