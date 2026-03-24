СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на консультациях с президентом США Дональдом Трампом призывал продолжить военную кампанию против Ирана, считая ее возможностью изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в ходе нескольких разговоров на прошлой неделе саудовский принц настаивал на более жестком курсе в отношении Тегерана и указывал на необходимость смены линии иранского руководства. Он также утверждал, что Иран представляет долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.