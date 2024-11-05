Трамп допустил, что может проиграть на выборах президента
5 ноября 202409:57
Экс-президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть на президенских выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
«Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть», — отметил политик.
По словам Трампа, могут произойти «плохие вещи», однако «будет интересно».
Выборы президента пройдут в США 5 ноября, напоминает Ura.ru. За главный государственный пост поборются Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru