Трамп: ФБР вернуло изъятые при обыске паспорта

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что ФБР вернуло изъятые в ходе обыска его имения во Флориде паспорта.

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По словам политика в соцсети Truth, в ходе обыска федералы вели себя, как преступники, хватая все, что попадалось под руку.

Ранее бывший президент сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло три его паспорта, у одного из которых истек срок действия.

Также политик потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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