Трамп: ФБР вернуло изъятые при обыске паспорта

По словам политика в соцсети Truth, в ходе обыска федералы вели себя, как преступники, хватая все, что попадалось под руку.

Ранее бывший президент сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло три его паспорта, у одного из которых истек срок действия.

Также политик потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.

