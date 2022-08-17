Трамп: ФБР вернуло изъятые при обыске паспорта
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что ФБР вернуло изъятые в ходе обыска его имения во Флориде паспорта.
По словам политика в соцсети Truth, в ходе обыска федералы вели себя, как преступники, хватая все, что попадалось под руку.
Ранее бывший президент сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло три его паспорта, у одного из которых истек срок действия.
Также политик потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.
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