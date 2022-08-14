Конгресс США запросил срочный брифинг по ситуации вокруг Трампа

Председатели двух комитетов палаты представителей Соединенных Штатов Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг из-за бывшего президента Дональда Трампа, чтобы выяснить, нанес ли он вред национальной безопасности хранением секретных документов в своем имении во Флориде, сообщает РИА Новости.

СМИ: В доме Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов

По словам парламентариев, в связи с обнародованными фактами оценка возможного вреда представляется необходимой, а по ее итогам следует провести секретный брифинг для членов конгресса.

Напомним, в июне адвокат Трампа подписал заявление об отсутствии у его клиента каких-либо секретных документов. Не исключено, что именно это заявление заставило власти США подозревать, что в поместье бывшего президента хранятся секретные документы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Дональд ТрампКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры