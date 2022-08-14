Конгресс США запросил срочный брифинг по ситуации вокруг Трампа
Председатели двух комитетов палаты представителей Соединенных Штатов Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг из-за бывшего президента Дональда Трампа, чтобы выяснить, нанес ли он вред национальной безопасности хранением секретных документов в своем имении во Флориде, сообщает РИА Новости.
По словам парламентариев, в связи с обнародованными фактами оценка возможного вреда представляется необходимой, а по ее итогам следует провести секретный брифинг для членов конгресса.
Напомним, в июне адвокат Трампа подписал заявление об отсутствии у его клиента каких-либо секретных документов. Не исключено, что именно это заявление заставило власти США подозревать, что в поместье бывшего президента хранятся секретные документы.
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