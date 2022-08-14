Конгресс США запросил срочный брифинг по ситуации вокруг Трампа

По словам парламентариев, в связи с обнародованными фактами оценка возможного вреда представляется необходимой, а по ее итогам следует провести секретный брифинг для членов конгресса.

Напомним, в июне адвокат Трампа подписал заявление об отсутствии у его клиента каких-либо секретных документов. Не исключено, что именно это заявление заставило власти США подозревать, что в поместье бывшего президента хранятся секретные документы.

