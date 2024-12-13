Трамп допустил возможность войны с Ираном

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил изданию Time, что нельзя исключить возможность войны с Ираном.

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Так он ответил на вопрос о вероятности начала полномасштабного вооруженного столкновения. «Это очень нестабильная ситуация», — заявил политик.

Ранее в США обвинили Иран в попытке убить Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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