В США обвинили Иран в попытке убить Трампа

Власти Ирана якобы «агрессивно пытаются» убить кандидата в президенты США Дональда Трампа и экс-чиновников, которых Тегеран винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Об этом сообщает американское издание «Politico» со ссылкой на нескольких чиновников.

По данным источника, 24 госслужащих, в том числе бывшие законодатели, агенты Секретной службы и высокопоставленные лица, рассказали о хакерских атаках и попытках ведения цифровой слежки за экс-должностными лицами и членами их семей. Издание также утверждает, что предполагаемые иранские оперативники стремились выследить одного американского чиновника во время его зарубежной поездки.