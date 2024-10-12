В США обвинили Иран в попытке убить Трампа
Власти Ирана якобы «агрессивно пытаются» убить кандидата в президенты США Дональда Трампа и экс-чиновников, которых Тегеран винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Об этом сообщает американское издание «Politico» со ссылкой на нескольких чиновников.
По данным источника, 24 госслужащих, в том числе бывшие законодатели, агенты Секретной службы и высокопоставленные лица, рассказали о хакерских атаках и попытках ведения цифровой слежки за экс-должностными лицами и членами их семей. Издание также утверждает, что предполагаемые иранские оперативники стремились выследить одного американского чиновника во время его зарубежной поездки.
Между тем, сообщается, что экс-сотрудники Совета национальной безопасности, предположительно, находящиеся «в списке целей Ирана», не получали защиты от властей США. По информации издания, в связи с этим некоторые из них тратят сотни тысяч долларов в год на обеспечение собственной безопасности.
Ранее действующий президент США Джо Байден призвал власти Ирана «прекратить заговоры» против Дональда Трампа и бывших американских чиновников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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