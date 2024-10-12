СМИ: Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа

Президент США Джо Байден призвал власти Ирана «прекратить заговоры» против экс-президента Штатов Дональда Трампа и бывших американских чиновников. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации США.

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«Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана... Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны», — отмечает издание.

Politico пишет, что «мишенью» Ирана якобы стали экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, экс-спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук.

По данным издания, Трамп и как минимум семь бывших генералов, дипломатов, гражданских советников из администрации экс-президента обеспечены круглосуточной охраной. Однако таких мер может оказаться недостаточно.

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ФОТО: AP / ТАСС
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