СМИ: Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа

«Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана... Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны», — отмечает издание.

Politico пишет, что «мишенью» Ирана якобы стали экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон, экс-спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук.

По данным издания, Трамп и как минимум семь бывших генералов, дипломатов, гражданских советников из администрации экс-президента обеспечены круглосуточной охраной. Однако таких мер может оказаться недостаточно.

