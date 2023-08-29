Трамп допустил, что Десантис выйдет из президентской гонки

Губернатор штата Флорида Рон Десантис может выйти из президентской гонки, чтобы бороться за место в Сенате США, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.

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Он сослался на слухи, которые циркулируют в политических кругах. По словам Трампа, избирательная компания губернатора проходит «неуклюже», а его политические рейтинги обвалились.

Ранее Трамп назвал начало кампании Рона Десантиса неудачным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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