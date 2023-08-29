Трамп допустил, что Десантис выйдет из президентской гонки
29 августа 202302:03
Губернатор штата Флорида Рон Десантис может выйти из президентской гонки, чтобы бороться за место в Сенате США, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.
Он сослался на слухи, которые циркулируют в политических кругах. По словам Трампа, избирательная компания губернатора проходит «неуклюже», а его политические рейтинги обвалились.
Ранее Трамп назвал начало кампании Рона Десантиса неудачным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru