Юран покинул пост тренера «СКА-Хабаровска» через 2 недели после назначения

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран покинул свой пост. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

О назначении специалиста было объявлено 25 мая. По данным клуба, 56-летний Юран не сможет приступить к своим обязанностям по семейным обстоятельствам. В связи с этим он обратился к руководству команды и попросил освободить его от должности.

Главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Михаил Семенов.

Ранее московский «Динамо» сообщил, что главный тренер команды Ролан Гусев покинет свой пост, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Соколов
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