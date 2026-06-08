Юран покинул пост тренера «СКА-Хабаровска» через 2 недели после назначения
Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран покинул свой пост. Об этом рассказали в пресс-службе команды.
О назначении специалиста было объявлено 25 мая. По данным клуба, 56-летний Юран не сможет приступить к своим обязанностям по семейным обстоятельствам. В связи с этим он обратился к руководству команды и попросил освободить его от должности.
Главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Михаил Семенов.
Ранее московский «Динамо» сообщил, что главный тренер команды Ролан Гусев покинет свой пост, напоминает 360.ru.
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