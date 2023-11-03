Трамп: Дела США вокруг Украины идут плохо

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе заявил, что дела Вашингтона вокруг Украины идут плохо.

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По его словам, это можно заметить по освещению конфликта в американских СМИ. Распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана, указал бывший президент.

Ранее посол Антонов заявил, что политика США в отношении Украины провалилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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