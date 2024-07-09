Трамп: Байдену мешает выйти из гонки его эго
9 июля 202406:35
Экс-глава США Дональд Трамп заявил Fox News, что действующему президенту Джо Байдену только эго мешает выйти из гонки.
«У него эго, он не хочет уходить», — заявил бывший глава Белого дома.
По его словам, американская администрация «прикрывает» неудачи Байдена, а его статус позволяет членам семьи «хорошо проводить время».
Ранее Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru