Трамп: Байдену мешает выйти из гонки его эго

Экс-глава США Дональд Трамп заявил Fox News, что действующему президенту Джо Байдену только эго мешает выйти из гонки.

Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

«У него эго, он не хочет уходить», — заявил бывший глава Белого дома.

По его словам, американская администрация «прикрывает» неудачи Байдена, а его статус позволяет членам семьи «хорошо проводить время».

Ранее Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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