Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки

Текст документа глава Белого дома опубликовал в своих соцсетях. В нём Байден подчеркнул, что решительно настроен на продолжение предвыборной гонки. Также он подчеркнул, что уверен в своей победе над Дональдом Трампом.

«Я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Трампа», - написал американский лидер.

Ранее бывший советник Байдена Иезекииль Эмануэль заявил, что основной проблемой действующего президента является не возраст, а способность «функционировать», сообщает «Свободная пресса».

