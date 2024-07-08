Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки
Действующий президент США Джо Байден в письме демократам в Конгрессе заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки.
Текст документа глава Белого дома опубликовал в своих соцсетях. В нём Байден подчеркнул, что решительно настроен на продолжение предвыборной гонки. Также он подчеркнул, что уверен в своей победе над Дональдом Трампом.
«Я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Трампа», - написал американский лидер.
Ранее бывший советник Байдена Иезекииль Эмануэль заявил, что основной проблемой действующего президента является не возраст, а способность «функционировать», сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами
- Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе
- Число погибших при обстреле села Никольское под Белгородом выросло до двух
- Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации
- Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации авто
- На Колыме разрешат усыплять бродячих животных
- Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки
- Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»
- Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале
- Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru