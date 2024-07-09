Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Знаменитый писатель Стивен Кинг заявил в соцсети X, что американский президент Джо Байден не должен переизбираться на второй срок.

Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона

По его словам, для главы государства пришло время в интересах Америки объявить, что он не будет баллотироваться и переизбираться.

Сообщение прокомментировал миллиардер из США Илон Маск. «Даже Стивен Кинг будет голосовать за Трампа», — написал он.

Ранее Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденСША

Горячие новости

Все новости

партнеры