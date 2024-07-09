Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
9 июля 202402:01
Знаменитый писатель Стивен Кинг заявил в соцсети X, что американский президент Джо Байден не должен переизбираться на второй срок.
По его словам, для главы государства пришло время в интересах Америки объявить, что он не будет баллотироваться и переизбираться.
Сообщение прокомментировал миллиардер из США Илон Маск. «Даже Стивен Кинг будет голосовать за Трампа», — написал он.
Ранее Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин повысил зарплаты чиновникам
- Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки
- В Германии не комментируют сообщения о планах подрыва «Северного потока» в 2014 году
- Гладков: В результате удара ВСУ по Белгороду погиб человек
- Маск: Власти США хотели впустить побольше нелегальных иммигрантов для голосования
- СМИ: Boeing потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса
- В Белгороде слышны звуки взрывов
- Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
- Остаток материнского капитала смогут забрать свыше 730 тысяч семей
- Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru