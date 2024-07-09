Стивен Кинг призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

По его словам, для главы государства пришло время в интересах Америки объявить, что он не будет баллотироваться и переизбираться.

Сообщение прокомментировал миллиардер из США Илон Маск. «Даже Стивен Кинг будет голосовать за Трампа», — написал он.

Ранее Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

