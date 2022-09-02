Байден: Трамп - экстремист

Об этом действующий глава государства сказал в своем обращении к нации. «Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — заявил Байден.

По его словам, он не имеет в виду всех республиканцев и даже не большинство, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again. Байден отметил, что MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей, а также не признают состоявшиеся президентские выборы, в то время как консерваторы понимают, что Трамп представляет угрозу демократии.

Напомним, на днях Трамп призвал признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые.

Очередные выборы президента в США пройдут в 2024 году.

