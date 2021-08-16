Трамп обвинил Байдена в некомпетентности из-за Афганистана
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности и заявил, что действовал бы в Афганистане иначе, сообщает пресс-служба политика.
По его словам, в первую очередь следовало вывезти из страны гражданский персонал и оборудование, а уже потом выводить войска.
«Можно ли представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал США и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кто может поверить в такую некомпетентность?» - резюмировал Трамп.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении начать вывод американских войск из Афганистана, сообщает RT. По его словам, афганские военные должны «сами сражаться за свою страну».
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