Трамп: Байден на встрече с Си Цзиньпином выглядел растерянным

Президент США Джо Байден на прошедшей встрече с главой КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным, сообщил на мероприятии сторонников в штате Айова бывший американский лидер Дональд Трамп.

В МИД КНР назвали безответственным заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Он назвал главу Белого дома «продажным». «Наш лидер — это тупой человек», — отметил Трамп.

Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Президент СШАДональд ТрампДжо Байден

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