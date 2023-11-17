СМИ: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором

Стала известна реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на заявление президента Джо Байдена на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Sky News Australia.

В МИД КНР назвали безответственным заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

После переговоров главу США спросили, продолжит ли он называть своего коллегу диктатором, на что он ответил положительно.

На кадрах видно, как «госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», отмечает телеканал.

Ранее в Белом доме заявили, что личные выпады президента США в адрес лидера КНР Си Цзиньпина не станут помехой для дальнейшего сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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