СМИ: Байден ошеломил Блинкена, назвав Си Цзиньпина диктатором
Стала известна реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на заявление президента Джо Байдена на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Sky News Australia.
После переговоров главу США спросили, продолжит ли он называть своего коллегу диктатором, на что он ответил положительно.
На кадрах видно, как «госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой», отмечает телеканал.
Ранее в Белом доме заявили, что личные выпады президента США в адрес лидера КНР Си Цзиньпина не станут помехой для дальнейшего сотрудничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru