Трамп: Байден боится нападать на Россию из-за ее ядерного оружия
Американский лидер Джо Байден опасается российского ядерного оружия, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента США Дональда Трампа.
Он также раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Байдена. Как считает политик, администрация президента допустила «ужасную капитуляцию [США] в Афганистане» и украинский кризис.
Также Трамп отметил взлетевшую инфляцию и высокие цены на бензин.
Ранее экс-президент сообщил, что считает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. По словам Трампа, существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в Вашингтоне некому поговорить с властями России — в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.
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