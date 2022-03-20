Трамп: Байден боится нападать на Россию из-за ее ядерного оружия

Американский лидер Джо Байден опасается российского ядерного оружия, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что «удивлен» военной операцией России на Украине

Он также раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Байдена. Как считает политик, администрация президента допустила «ужасную капитуляцию [США] в Афганистане» и украинский кризис.

Также Трамп отметил взлетевшую инфляцию и высокие цены на бензин.

Ранее экс-президент сообщил, что считает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. По словам Трампа, существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в Вашингтоне некому поговорить с властями России — в частности, с президентом страны Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДжо БайденДональд Трамп
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