Трамп анонсировал публикацию отчета о происхождении коронавируса

По словам Трампа, отчет будет содержать подробное описание происхождения нового коронавируса. Однако конкретных сроков обнародования документа он не назвал.

Как уточняет агентство, Трамп отметил, что не разговаривал об этом с президентом Китая Си Цзиньпином.

По последним данным, в США зафиксировано 1,21 млн случаев заражения коронавирусом, вылечились 160 тысяч человек, скончались более 69 тысяч. США на данный момент являются страной с наибольшим числом заражений коронавирусом с большим отрывом от других государств.



