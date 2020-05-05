Трамп анонсировал публикацию отчета о происхождении коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет презентован отчет о происхождении коронавируса нового типа, с которым столкнулись все страны мира. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Трампа, отчет будет содержать подробное описание происхождения нового коронавируса. Однако конкретных сроков обнародования документа он не назвал.

Как уточняет агентство, Трамп отметил, что не разговаривал об этом с президентом Китая Си Цзиньпином.

По последним данным, в США зафиксировано 1,21 млн случаев заражения коронавирусом, вылечились 160 тысяч человек, скончались более 69 тысяч. США на данный момент являются страной с наибольшим числом заражений коронавирусом с большим отрывом от других государств.


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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:КоронавирусТрамп
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