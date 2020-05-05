Трамп анонсировал публикацию отчета о происхождении коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет презентован отчет о происхождении коронавируса нового типа, с которым столкнулись все страны мира. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, отчет будет содержать подробное описание происхождения нового коронавируса. Однако конкретных сроков обнародования документа он не назвал.
Как уточняет агентство, Трамп отметил, что не разговаривал об этом с президентом Китая Си Цзиньпином.
По последним данным, в США зафиксировано 1,21 млн случаев заражения коронавирусом, вылечились 160 тысяч человек, скончались более 69 тысяч. США на данный момент являются страной с наибольшим числом заражений коронавирусом с большим отрывом от других государств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Лукашенко пожелал заразившемуся COVID-19 Мишустину скорейшего выздоровления
- УЕФА начал возврат денег за билеты на матчи ЧЕ-2020
- Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж
- Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса
- В Минздраве назвали главное условие победы над COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru