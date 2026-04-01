Пентагон допустил развертывание сухопутных войск в Иране

По его словам, Вашингтон не будет раскрывать свои планы, чтобы сохранить элемент неожиданности. «Нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск», - указал министр войны.

Он указал, что суть заключается в непредсказуемости. Хегсет отметил, что лично посетил Ближний Восток, где встретился с американскими военными, участвующими в операции против Ирана. Они попросили предоставить им «больше бомб и побольше размером».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский власти добились смены власти в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

