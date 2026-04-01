Пентагон допустил развертывание сухопутных войск в Иране
Глава Пентагона Пит Хегсет во время общения с журналистами не исключил возможность размещения сухопутных войск США в Иране.
По его словам, Вашингтон не будет раскрывать свои планы, чтобы сохранить элемент неожиданности. «Нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск», - указал министр войны.
Он указал, что суть заключается в непредсказуемости. Хегсет отметил, что лично посетил Ближний Восток, где встретился с американскими военными, участвующими в операции против Ирана. Они попросили предоставить им «больше бомб и побольше размером».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский власти добились смены власти в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»