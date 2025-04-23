Кремль сообщил о подготовке ко встрече Путина и Трампа
В Кремле рассчитывают на результативность предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point.
По словам представителя Кремля, обе стороны заинтересованы в достижении конкретных результатов, и именно эта нацеленность делает рабочий процесс по организации встречи особенно важным. Песков подчеркнул, что у лидеров есть обоюдное стремление к содержательному диалогу.
При этом Песков не стал уточнять возможные сроки и повестку встречи, но указал на серьезный характер подготовки со стороны Москвы.
Он подчеркнул, что президент Путин в принципе поддерживает идею прекращения огня, однако искусственное давление через сроки, по мнению Москвы, неприемлемо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru