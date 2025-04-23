Кремль сообщил о подготовке ко встрече Путина и Трампа

В Кремле рассчитывают на результативность предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию Point.

По словам представителя Кремля, обе стороны заинтересованы в достижении конкретных результатов, и именно эта нацеленность делает рабочий процесс по организации встречи особенно важным. Песков подчеркнул, что у лидеров есть обоюдное стремление к содержательному диалогу.