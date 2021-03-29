Торговые центры в Нур-Султане будут закрывать на выходных

Власти Казахстана запретили работу столичных ТЦ, ТРЦ и Т по выходным, а в будни ограничили рабочие часы до 17:00. Такое решение руководство приняло из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает «Телеканал 360».

Также главный санитарных врач Нур-Султана Сархат Бейсеновой ограничил работу мест общественного питания в выходные дни. эти предприятия смогут работать только навынос или доставлять свои блюда.

Подмосковных школьников попросили не посещать торговые центры

По данным на 29 марта, с начале пандемии в Казахстане зарегистрировали 292 тысячи случаев COVID-19. При этом за последние две недели среднее количество заболевших за сутки увеличилось с 943 до 1326 человек.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКазахстанТорговые Центры
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