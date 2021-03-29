Торговые центры в Нур-Султане будут закрывать на выходных

Власти Казахстана запретили работу столичных ТЦ, ТРЦ и Т по выходным, а в будни ограничили рабочие часы до 17:00. Такое решение руководство приняло из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает «Телеканал 360».

Также главный санитарных врач Нур-Султана Сархат Бейсеновой ограничил работу мест общественного питания в выходные дни. эти предприятия смогут работать только навынос или доставлять свои блюда.