Подмосковных школьников попросили не посещать торговые центры

Подмосковных школьников попросили не посещать торговые центры и развлекательные мероприятия.

Замглавы областного Роспотребнадзора Марина Костина объяснила эту просьбу тем, что они часто переносят болезнь бессимптомно и могут заразить других.

При этом в регионе пока планируют сохранить традиционный формат обучения в школах, передает «Радио1».


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ФОТО: РИА Новости
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