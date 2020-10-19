Подмосковных школьников попросили не посещать торговые центры
19 октября 202020:07
Подмосковных школьников попросили не посещать торговые центры и развлекательные мероприятия.
Замглавы областного Роспотребнадзора Марина Костина объяснила эту просьбу тем, что они часто переносят болезнь бессимптомно и могут заразить других.
При этом в регионе пока планируют сохранить традиционный формат обучения в школах, передает «Радио1».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Британия обвинила Россию в кибератаках на организаторов Олимпиады в Токио
- Участники ОПЕК+ согласились полностью продолжать сокращение добычи
- Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен из-за COVID-19
- В Великобритании почти 19 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки
- США обвинили шестерых россиян в хакерских атаках
19 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru