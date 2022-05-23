Токио: Япония и Вашингтон должны лидировать в мире

Токио и Вашингтон должны лидировать в мире для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисиду.

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Такое заявление прозвучало в приветственном слове перед началом переговоров с американским лидером Джо Байденом.

«Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Кисида.

Как ожидается, в ходе двусторонней встречи стороны обсудят вопросы укрепления двухсторонних отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия КНР в регионе.

Напомним, в Японии прошла акция протеста против визита президента США Джо Байдена. В ней участвовали сотни людей, которые опасаются, что приезд главы государства усилит напряженность в отношениях с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияСША
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