Токио: Япония и Вашингтон должны лидировать в мире

Такое заявление прозвучало в приветственном слове перед началом переговоров с американским лидером Джо Байденом.

«Нынешний визит демонстрирует, что каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Кисида.

Как ожидается, в ходе двусторонней встречи стороны обсудят вопросы укрепления двухсторонних отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия КНР в регионе.

Напомним, в Японии прошла акция протеста против визита президента США Джо Байдена. В ней участвовали сотни людей, которые опасаются, что приезд главы государства усилит напряженность в отношениях с Китаем.

