Жители Японии протестуют против визита Байдена
Акция протеста против визита американского президента Джо Байдена прошла в Японии, сообщает Yahoo News.
В ней участвовали сотни людей, которые опасаются, что приезд главы государства усилит напряженность в отношениях с Китаем. «Япония и США пытаются вести агрессивную войну против Китая», — заявил организатор протеста Сюнкити Такаяма.
Предстоящий саммит по безопасности с участием глав Японии, США, Индии и Австралии, способен вызвать дополнительные осложнения во взаимодействии с Пекином, так как встреча является частью стратегии по борьбе с влиянием Китая в регионе.
Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности запланирован на 24 мая в Токио.
Напомним, власти США не исключают провокаций со стороны КНДР во время визита американского президента Джо Байдена в Азию.
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