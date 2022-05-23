Жители Японии протестуют против визита Байдена

В ней участвовали сотни людей, которые опасаются, что приезд главы государства усилит напряженность в отношениях с Китаем. «Япония и США пытаются вести агрессивную войну против Китая», — заявил организатор протеста Сюнкити Такаяма.

Предстоящий саммит по безопасности с участием глав Японии, США, Индии и Австралии, способен вызвать дополнительные осложнения во взаимодействии с Пекином, так как встреча является частью стратегии по борьбе с влиянием Китая в регионе.

Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности запланирован на 24 мая в Токио.

Напомним, власти США не исключают провокаций со стороны КНДР во время визита американского президента Джо Байдена в Азию.

