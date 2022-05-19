США не исключают провокации КНДР в ходе визита Байдена в Азию

Власти США не исключают провокаций со стороны КНДР во время визита американского президента Джо Байдена в Азию. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Среди таковых могут быть ядерные или ракетные испытания, считают в США. Вместе с тем в администрации Байдена заявили, что готовы к такому развитию событий.









