США не исключают провокации КНДР в ходе визита Байдена в Азию

Власти США не исключают провокаций со стороны КНДР во время визита американского президента Джо Байдена в Азию. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Среди таковых могут быть ядерные или ракетные испытания, считают в США. Вместе с тем в администрации Байдена заявили, что готовы к такому развитию событий.




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ФОТО: РИА Новости
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