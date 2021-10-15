Токио выразил протест Москве из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

Японские власти выразили протест Москве в связи с поездкой заместителей председателя кабмина РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

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«Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий», — сказал он.

«На уровне лидеров наших стран мы подтвердили намерение уверенно продолжать переговоры», — добавил дипломат.

Григоренко и Хуснуллин совершают рабочую поездку на Дальни Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра России Михаила Мишустина. Вице-премьеры посетят Хабаровский край и Сахалинскую область.

Ультимативные заявления Японии по южным островам Курильской гряды отдаляют перспективу заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:КурилыЯпония
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