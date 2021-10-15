Токио выразил протест Москве из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
Японские власти выразили протест Москве в связи с поездкой заместителей председателя кабмина РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
«Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий», — сказал он.
«На уровне лидеров наших стран мы подтвердили намерение уверенно продолжать переговоры», — добавил дипломат.
Григоренко и Хуснуллин совершают рабочую поездку на Дальни Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра России Михаила Мишустина. Вице-премьеры посетят Хабаровский край и Сахалинскую область.
Ультимативные заявления Японии по южным островам Курильской гряды отдаляют перспективу заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Токио выразил протест Москве из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
- Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
- Красноярские медики получали зарплату за фиктивных санитаров
- Китайцы восхитились «предупреждением» Путина Европе
- Осужденному за педофилию бывшему депутату сократили срок
- Продлено задержание подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью
- На «Госуслугах» стала доступна форма для участия в переписи населения
- Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру
- Размер маткапитала скорректируют по фактической инфляции
- Возобновление авиасообщения может привести к росту заболеваемости коронавирусом в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru