В МИД России прокомментировали заявление Японии по Южным Курилам

Ультимативные заявления Японии по южным островам Курильской гряды отдаляют перспективу заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Песков: Южные Курилы - территория Российской Федерации

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнеры ещё более отдаляют перспективу его решения», — цитирует дипломата RT.

Захарова добавила, что для решения этого вопроса Токио необходимо в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, в том числе законность принадлежности Южных Курил России.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио над южными островами Курил, напоминает «Свободная пресса». Однако в Кремле не согласились с таким мнением, подчеркнув, что Южные Курилы — территория РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Курильские ОстроваЯпонияМИД РоссииМария Захарова
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