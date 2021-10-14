В МИД России прокомментировали заявление Японии по Южным Курилам
Ультимативные заявления Японии по южным островам Курильской гряды отдаляют перспективу заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнеры ещё более отдаляют перспективу его решения», — цитирует дипломата RT.
Захарова добавила, что для решения этого вопроса Токио необходимо в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, в том числе законность принадлежности Южных Курил России.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о суверенитете Токио над южными островами Курил, напоминает «Свободная пресса». Однако в Кремле не согласились с таким мнением, подчеркнув, что Южные Курилы — территория РФ.
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