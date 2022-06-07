Токио отменил приглашение Москвы на празднование 70-летия Морских сил самообороны
Япония отменила приглашение России на мероприятия, приуроченные к 70-летию Морских сил самообороны. Об этом сообщил глава японского Минобороны Нобуо Киси, передает Кyodo.
Министр уточнил, что решение связано с ситуацией на Украине.
«Это подрывает усилия по укреплению доверия между национальными военно-морскими силами», — заявил Киси.
Российская сторона была приглашена на Военно-морской симпозиум западной части Тихого океана и военно-морской парад, которые пройдут в рамках празднования.
Между тем Токио расширил санкции в отношении России, в список ограничений попали Московский кредитный банк и Россельхозбанк, пишет Газета.ру. Активы финансовых организаций на территории Японии будут заморожены, также банкам запретят проведение финансовых операций, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Токио отменил приглашение Москвы на празднование 70-летия Морских сил самообороны
- Составлен список популярных маршрутов для путешествий на День России
- СМИ: Макрон напугал Украину фразой о России
- Вильфанд рассказал об «июльской» погоде в Москве к концу недели
- Япония ввела санкции против двух российских банков
- Стало известно, когда могут подешеветь автозапчасти в России
- СМИ: Италия, Франция и ФРГ не поддерживают требование Зеленского по Крыму
- Джонсон признался, что не пожалел о вечеринках во время локдауна
- Минобороны: ВСУ взорвали мост через Северский Донец
- СМИ: Джонсон поприветствовал результаты голосования по вотуму доверия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru