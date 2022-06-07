Токио отменил приглашение Москвы на празднование 70-летия Морских сил самообороны

Япония отменила приглашение России на мероприятия, приуроченные к 70-летию Морских сил самообороны. Об этом сообщил глава японского Минобороны Нобуо Киси, передает Кyodo.

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Министр уточнил, что решение связано с ситуацией на Украине.

«Это подрывает усилия по укреплению доверия между национальными военно-морскими силами», — заявил Киси.

Российская сторона была приглашена на Военно-морской симпозиум западной части Тихого океана и военно-морской парад, которые пройдут в рамках празднования.

Между тем Токио расширил санкции в отношении России, в список ограничений попали Московский кредитный банк и Россельхозбанк, пишет Газета.ру. Активы финансовых организаций на территории Японии будут заморожены, также банкам запретят проведение финансовых операций, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ПраздникРоссияЯпония
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